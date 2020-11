Legende væmmes: - Det er ulækkert!

Som bassist for Black Sabbath har Geezer Butler forarget puritanere i årevis.

Nu er det rocklegenden selv, der er forarget.

I et interview med musikmagasinet Kerrang! er Geezer Butler oprørt over Cardi B's bramfri hit 'WAP', der står for 'wet ass pussy':

- Jeg kan huske, da Elvis kom frem, og alle sagde, han var Satan. Sådan går det med alle nye musikbølger. Selvfølgelig også metal. De kristne gik amok, da Sabbath startede. Og da rap begyndte, skabte det furore, at rapperne brugte visse ord. Men jeg er dog nødt til at sige, at Cardi B pisser mig af med 'WAP'. Den er ulækker!

Det er for meget

Geezer Butler er harm over den globale landeplages skamløse linjer som 'Spit in my mouth, look in my eyes/This pussy is wet, come take a dive'.

- En af mine venner anede ikke, hvad sangen handlede om, men hans tiårige datter sang med! Det er fair nok at putte den på et album, men at udgive den som single - det er for meget. Men når det er sagt, jeg er 71. En gammel ged!

Flop: For sexet til Danmark?

'WAP' slog den amerikanske rekord for flest streams i løbet af første uge, da den blev udsendt i august. Udover USA har singlen også ligget nummer et i blandt andet Storbritannien, Australien og Canada.

Geezer Butler, der var Black Sabbaths primære tekstforfatter, er for tiden medlem af supergruppen Deadland Ritual.

Geezer Butler (til højre) med Black Sabbath, der afsluttede deres storstilede afskedsturné i 2017. Foto: Universal

