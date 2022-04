Legender i chok-comeback

For første gang siden 1994 har Pink Floyd indspillet ny musik. Det sker med 'Hey, Hey, Rise Up!', der er en støttesang til Ukraine

Fredag 8. april er der genhør med rocklegenderne Pink Floyd, der her udgiver sangen 'Hey, Hey, Rise Up!' med ukrainske Andriy Khlyvnyuk. Det oplyser bandet i en pressemeddelelse.

Sangen er en støttesang til fordel for Ukraine, efter landet i februar blev invaderet af Rusland, og alle indtægter går til Ukrainian Humanitarian Relief, lyder det.

Det er den første helt nye originale sang, som bandet har indspillet sammen, siden de lavede 'The Division Bell' sammen i 1994, og det er første udgivelse siden bandets 15. og sidste album, 'The Endless River', udkom i 2014.

På det nye nummer medvirker bandmedlemmerne David Gilmour, Nick Mason, Guy Pratt og Nitin Sawhney, der bliver gæstet af ukrainske Andriy Khlyvnyuk fra bandet Boombox. Pink Floyd har samplet hans vokal fra et Instagram-opslag, han lagde op 27 februar, som du kan se herunder:

Raseri og frustrationer

David Gilmour har en ukrainsk svigerdatter og børnebørn, og ligesom det meste er verden har han fulgt chokeret med i krigen.

'Vi har som så mange andre følt raseriet og frustrationerne over denne modbydelige handling mod et uafhængigt, fredeligt, demokratisk land, der bliver invaderet og får befolkningen myrdet af en af verdens supermagter,' siger han i pressemeddelelsen.

Han fortæller, at han kendte til Boombox, efter de optrådte til samme koncert i 2015. For nylig læste han så om Andriy Khlyvnyuk, der havde forladt bandets amerikanske turné for i stedet at rejse tilbage til Ukraine og kæmpe for hjemlandet, og kort efter så han Instagram-videoen af den syngende ukrainer.

'Det var et kraftfuldt øjeblik, der gav mig lyst til at putte det i musik,' siger David Gilmour, som under produktionen talte med Andriy Khlyvnyuk, der var indlagt på grund af en skade, han havde pådraget sig i krigen.

'Jeg spillede en smule af sangen for ham, og han gav mig godkendelsen,' siger han og tilføjer, at han håber, de kan mødes og lave noget sammen i fremtiden.

'Hey, Hey, Rise Up!' bliver udgivet klokken 01:00 natten til fredag - dansk tid.