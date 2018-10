Lennon: Jeg kæmpede og blev rig

I dag ville John Lennon være fyldt 78 år, hvis ikke han var blevet myrdet uden for sit hjem i Dakota-bygningen i New York 8. december 1980.

For snart 40 år siden vi mistede rockens måske mest ikoniske skikkelse, men hans musik lever videre – såvel Beatles-sangene som Lennons solo-materiale, hvoraf albummet ’Imagine’ fra 1971 af de fleste betragtes som hovedværket.

Det album er netop blevet udsendt i forbedret version og i diverse udgaver i stil med Beatles-pladerne ’Sgt. Pepper’ fra sidste år og ’The White Album’, som udsendes om en måneds tid.

John Lennon synger 'Imagine ' i den berømte video for sangen. PR Foto

’Imagine’ var John Lennons andet ’rigtige’ solo-album, efter at han allerede i Beatles-tiden havde lavet tre eksperimental- for ikke at sige avantgarde-album med Yoko Ono – ’Two Virgins’, ’Life with the Lions’ og ’Wedding Album’.

Desuden havde han udsendt live-albummet ’Live Peace in Toronto’ samt tre solo-singler, ’Give Peace a Chance’, ’Cold Turkey’ og ’Instant Karma’ – alle hits, uden dog at være på Beatles-niveau.

Ni dage i studiet

Popularitets-mæssigt var det ’første’ solo-album, ’John Lennon/Plastic Ono Band’, heller ikke på niveau med det, Lennon havde været vant til, selvom pladen med sin neddæmpede lyd og personlige tekster inspireret af primalskrig-terapi ofte har været kritikernes favorit, og selvom den i magasinet Rolling Stones rangliste over de 500 bedste album nogensinde indtog en 23. plads.

Her måtte ’Imagine’ nøjes med en 80. plads. Til gengæld indtog albummet førstepladsen på hitlister verden over – ikke mindst i USA og i England.

Lennon ved det hvide piano, hvor han skabte sin signatur-sang. PR Foto

– Det tog syv dage her i studiet (hjemmestudiet i Tittenhurst Park, red.). Så brugte vi to dage på at lægge violiner på i New York. I alt ni dage til at at lave dette album. Det forrige tog ti dage, så jeg er blevet hurtigere, siger Lennon i den bog, der følger med boks-udgaven af ny-udgivelsen.

Som ’John Lennon/Plastic Ono Band’ – og i øvrigt også Beatles-pladen ’Let it Be’ og George Harrisons ’All Things Must Pass’ – blev ’Imagine’ produceret af Phil Spector. Dog i samarbejde med John og Yoko selv.

John lennon ved en koncert i Madison Square Garden i New York, efter han og Yoko Ono var flyttet til USA. AP photo

Respekt for Spector

Spector var en mand, som Lennon på det tidspunkt havde stor respekt for.

– Det var interessant at se, hvordan John så lige så meget op til Spector, som jeg gjorde til John, fortæller fotografen Kieron Murphy, der var inviteret til at tage billeder under indspilningerne.

– Han rejste sig straks fra sin stol, gjorde meget postyr ud af ham, bragte ham te eller kaffe. Så sagde Spector: ’John, jeg synes, vi skal gå i gang’. John sprang op og tog bogstavelig talt kopperne ud af folks hænder, mens han skubbede dem ind i studiet. ’Phil vil have os ind nu’. Jeg var virkelig forbløffet over at se John Lennon adlyde nogen, siger Kieron Murphy i ’The John Lennon Encyclopedia’.

'Imagine'-teksten var stærkt inspireret af Yoko Onos bog 'Grapefruit', siom parret her reklamerer for. AP photo

Men det betalte sig. ’Imagine’ er en plade ude svage punkter. Rock, pop og ballader i et vægtigt lydbillede, som i de nye udgaver har fået et ekstra nøk.

’John Lennon/Plastic Ono Band med glasur på’, forklarede John Lennon selv senere pladens popularitet.

Lennon holder en orne i ørene som modsvar til Paul McCartneys cover-billede til 'Ram'-albummet, hvor han gør noget tilsvarende med en vædder. PR Foto

Den ondskabsfulde

Mest opsigt vakte dels titelnummeret – kåret som det bedste ’Beatles’-nummer nogensinde.

– Ikke Beatles. John, korreksede Yoko Ono senere David Letterman, der også havde fået dets rette ejermand galt i halsen.

Dels var der også nummeret ’How Do You Sleep’, der var svært at overse som et brutalt angreb på Paul McCartney.

’A pretty face may last a year or two/but pretty soon we’ll see what you can do/The sound you make is muzak to my ears/you must have learned something in all those years’, sang Lennon spydigt, mens George Harrison deltog i løjerne.

’Det her er den ondskabsfulde’, gjorde Lennon selv Harrison opmærksom på, mens guitaristen udtrykte lettelse over, at det ikke var ham, den var skrevet om.

– Den kunne have været om hvem som helst. Og når du ser tilbage på det, så forklarer Dylan det. Han sagde om sine sange, at de for det meste handlede om ham selv, siger Lennon i den medfølgende bog.

John og Yoko. PR Foto

Yoko var født rig, det var John ikke. AP Photo

Mini Det Hvide Hus

Under alle omstændigheder blev pladen en succes og føjede endnu nogle millioner til Lennons formue. En rigdom, han indimellem havde det svært ved, forklarer han også.

– Jeg blev rig, fordi jeg er så utryg. Jeg kunne ikke forære det væk, selv i mine mest hellige kristne, gudfrygtige og Hare Krishna-perioder. Yoko behøver det ikke, for hun er født rig, jeg måtte blive det.

Tittenhurst Park - eller John Lennons miniature udgave af Det Hvide Hus. PR Foto

– Yoko og jeg har begge en drøm om at leve i en lille hytte på landet. Men vi endte i dette store, georgianske hus, som ligner en miniature-udgave af Det Hvide Hus. Hun klagede altid over al den plads, når vi bare behøvede to værelser.

– Jeg sagde ’hør her, du er født rig, jeg kæmpede og blev det’. Men vi boede i det hus et år, og jeg var ikke lykkelig. Jeg havde alle disse besiddelser, men intet af det gav mig tilfredsstillelse, siger John, der senere på året rykkede til New York for aldrig siden at sætte sine ben i hjemlandet.

