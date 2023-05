Letpåklædt stjerne: - Jeg bliver kun mere 'slap'

Selvom den canadiske sangerinde og sangskriver har ramt de 57 år, er Shania Twain ikke bleg for at vise sin krop frem på det nyeste albumcover 'Queen of Me'.

Men det har ikke altid være lige nemt for hende at dele ud af godterne.

Sådan skriver Prevention.

I et podcast-interview med Hoda Kotb fortæller sangerinden om, hvordan hun for nyligt tog en beslutning om at smide følelsen af usikkerhed væk.

- Jeg bliver kun mere 'slap'. Jeg ved, jeg ikke ser ud, som jeg gjorde, da jeg var 20, siger den 57-årige stjerne.

Derudover forklarer sangerinden, hvordan hun før i tiden har arbejdet med sit selvbillede. Noget, som er kommet i forbindelse med, at hun som barn blev seksuelt misbrugt.

Da det derefter gik op for hende, at hun var ved at miste sin selvtillid, besluttede hun sig for at stoppe op og spørge sig selv, hvorfor hun tillader det.

- Jeg vil være modig omkring det, og jeg behøver ikke gemme mig bag tøjet. Det føles så godt at lave nøgen-fotoshoots, siger hun.

Shania Twain begyndte sin karriere som blot otteårig og har som voksen haft adskillige store hits verden over.

De musikalske meritter tæller blandt andet 'You're Still The One', 'Man! I Feel Like a Woman' og 'That Don't Impress Me Much'.

Albummet med letpåklædte Shania Twain udkom 3. februar.