Løslades i år 2052: Sådan bliver hans sidste tid

Musikeren R. Kelly blev onsdag straffet med 30 års fængsel for menneskehandel og seksuelt misbrug af børn.

Dermed vil den 55-årige tidligere Grammy-vinder være 85 år gammel, når han løslades i år 2052.

Men det betyder ikke, at manden, der gennem årtier udnyttede sin stjernestatus og rigdom til at lokke kvinder og mindreårige piger til sex, kan nyde sit otium i 2050'erne som en fri mand.

R. Kelly vil være være 85 år gammel, når han løslades i 2052. Foto: Handout/Reuters

For løsladelsen er forbundet med flere restriktioner for den nu pensionerede sexforbryder.

Der er nemlig frygt for, at R. Kelly til den tid fortsat vil være en trussel - specielt mod mindreårige.

Derfor beordrede dommeren, Ann M. Donnelly, at R. Kelly efter endt afsoning skal gå i terapi for en 'uspecificeret seksuel lidelse' samt undgå kontakt med personer under 18 år.

Det viser dokumenter i sagen, skriver TMZ.

R. Kelly blev tegnet onsdag under strafudmålingen ved retten i New York. Foto: Jane Rosenberg/Ritzau Scanpix

R. Kelly må kun være sammen med personer under 18, hvis der er tale om et familiemedlem, eller hvis det foregår i et terapeutisk miljø med en 'ansvarlig voksen' til stede. Der skal ligeledes være en voksen til stede, hvis han omgås andre dømte seksualforbrydere.

Alle scenarier skal på forhånd godkendes af en kriminalforsorgsbetjent, der vil følge R. Kelly i fem år efter løsladelse.

Og det er kun for denne dom. Til august skal R. Kelly for retten i Chicago, hvor han er anklaget for besiddelse af børneporno.