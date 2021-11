Det er en illusion, at aldrende succesbands rejser verden rundt som bedste venner i et ubrydeligt broderskab baseret på kærlighed til hinanden og deres gamle hit(s).

Det findes ikke. Heller ikke hos den norske poptrio A-ha.

Omdrejningspunktet for Thomas Robsahms vellykkede dokumentar ’A-ha: The Movie’ er de tre medlemmers mildest talt anstrengte forhold.

Morten Harket, Pål Waaktaar og Magne Furuholmen forlader gruppens koncerter i hver deres Mercedes, og det virker utænkeligt, at de nogensinde laver endnu et album.

I et hvepsebo

Waaktaar tager gerne i studiet trods ’smerten’, men Harket mener, det kun er realistisk, hvis veteranerne ’låses inde sammen i tre måneder’.

Det er umiddelbart ikke noget for Furuholmen. Han vurderer, at det vil være som at ’stikke hånden i et hvepsebo’, og det ender med, de får ’lyst til at kvæle hinanden’.

Fra venstre: Magne Furuholmen, Morten Harket og Pål Waaktaar anno 2017. Foto: Britta Pedersen/AP

Inden venskab forvandlede sig til fjendskab, og stemningen i A-ha blev kølig som deres keyboardbaserede lyd, indspillede barndomskammeraterne fra Oslo som bekendt ’Take On Me’ i 1984.

Det globale monsterhit gjorde A-ha til Norges første store musikalske eksportvare, men hittet blev også et monster, der gnavede i sammenholdet.

Bitter bandleder

Furuholmen fandt på klassikerens karakteristiske synthriff i en alder af blot 15, og han synes ikke, han har fået nok kredit for sin sangskrivning af den dominerende og noget bitre bandleder, Waaktaar.

Sidstnævntes nærmest sygelige perfektionisme fik legenden John Barry til at beskrive A-ha som ’Hitlerjugend’, da de sammen lavede James Bond-sangen ’The Living Daylights’.

I dokumentaren proklameres det, at A-ha stadig er ’blandt verdens største livebands’, hvilket stemmer meget godt overens med musikindustriens generelle overdrivelse af alting for tiden, men det hænger naturligvis ikke sammen med virkeligheden.

Virkeligheden bag kulisserne i et gammelt orkester skildres derimod på troværdig vis, når illusionen krakelerer som et hit, der er på vej ud af hitlisten.