Måtte aflyse kort før koncert

De mange fans, der var dukket op til Bon Jovi-koncert lørdag i Miami Beach, måtte gå skuffede hjem igen.

Ganske kort tid inden rockbandet skulle på scenen, blev koncerten nemlig aflyst, fordi frontmanden, 59-årige Jon Bon Jovi, var blevet testet positiv med coronavirus.

Det skriver People, der har fået bekræftet historien af Bon Jovis manager. Over for mediet forklarer manageren desuden, at Jon Bon Jovi er færdigvaccineret og har det fint.

Bon Jovi skulle have spillet til et event på et hotel i Miami Beach, da han blev testet positiv ved en lyntest. På det tidspunkt havde en stor forsamling allerede samlet sig foran hotellet.

I marts blev Dave Bryan, der spiller keyboard i Bon Jovi, testet positiv med corona og var efterfølgende syg i en uge.

Det betød dog, at Bon Jovi aflyste hele den turne, de ellers havde planlagt.