Måtte aflyse turné: Legendarisk sanger i smertehelvede

Ozzy Osbournes tommelfinger var på størrelse med en elpære, inden han blev opereret i et smertefuldt indgreb

Ozzy Osbourne er vant til at begive sig i helvedesagtige omgivelser i sit sangunivers.

Det skulle imidlertid vise sig at være en infektion i tommelfingeren, der i oktober kastede ham ud i et reelt smertehelvede.

Se også: Ozzy ad helvede til på Copenhell

I et nyt interview med Rolling Stone fortæller den 69-årige heavy metal-pioner om de værste pinsler, da han blev opereret i Los Angeles tidligere på måneden for at komme infektionen til livs.

- De gik ind fra venstre side af neglen for at komme ind til kødet under neglen.

- De skar alle de her ting ud. Selv med bedøvelsen var det en voldsom smerte. Det var ikke pus, men stadiet efter pus, når det går ind i blodet og ud i kroppen og fucking dræber dig.

- Det lyder fucked up, det, jeg fortæller dig, men han (lægen, red.) var meget opmærksom på at tjekke mit blod, fortæller Ozzy Osbourne.

Måtte aflyse

Ozzy Osbourne var undervejs i USA med sin turné 'No more Tours 2', da han blev ramt af infektionen, og derfor blev sangeren nødt til at aflyse slutningen på den amerikanske del af turnéen.

De fire koncerter, han ikke var i stand til at gennemføre, er rykket til juli næste år.

Se også: Det er slut: Ikonet Ozzy stopper

- Jeg spurgte Sharon (hans kone, red): 'Hvad fanden gør jeg med koncerterne?'

- Så sagde min læge: 'Du må være fucking skør. Får du endnu en infektion, risikerer du at dø. Én er nok. Du har haft tre individuelle infektioner'.

Toiletproblemer

Nu er sangeren på '85-90 procent', men det tykke lag bandage, der skal få ham helt og aldeles på ret køl og holde hånden fra at blive inficeret på ny, har også sine ulemper.

Se også: Legendarisk rockgigant til Danmark

- Jeg har ikke kunnet gøre noget som helst.

- Jeg er højrehåndet. Man kan ikke tørre sig selv i røven. Og jeg havde ikke fucking mange frivillige, der ville gøre det for mig, siger Ozzy Osbourne.

Ozzy Osbournes næste koncert er på den europæiske del af turnéen, der begynder i januar næste år i Irland. Danmark får ikke besøg af ikonet denne gang.