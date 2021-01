Manager tjener kassen på megastjerne

Selvom den britiske sanger Adele ikke har udgivet et album siden 2015, er der ikke lavvande i kassen hos hverken hende eller manageren.

Det skriver flere britiske medier blandt andre The Daily Mirror med henvisning til manageren Jonathan Dickins' firmas regnskab for 2019.

Af regnskabet fremgår det ifølge medierne, at managerens firma 'September Management Ltd' i 2019 har tjent 27.457 pund om dagen. Det er omtrent en kvart million danske kroner.

Det fremgår desuden, at firmaet har værdier for omkring 30 millioner pund, og at Jonathan Dickins har udbetalt løn til sig selv for mere end ti millioner pund.

Adele tjente ifølge medierne 4,75 millioner pund i 2019, hvilket svarer til omtrent 39 millioner danske kroner, og dermed har hendes manager altså skrabet lige knap 50 millioner danske kroner mere ind end den populære sangerinde.

Daily Mirror har forsøgt at få en kommentar fra Jonathan Dickins til regnskabet, skriver de.

Adele havde planlagt at udgive et nyt album i 2020, men det er grundet coronavirussen udsat til i år.

