Mand anholdt: Kørte ind i Taylor Swifts bygning

Hvornår får Taylor Swift en stille dag?

Sidste weekend måtte hun forsvare sine evner som sangskriver, da musiker Damon Albarn anklagede hende for ikke at skrive sine egne sangtekster.

Nu må musikeren døje med et problem af mere nær og ubehagelig karakter.

En mand blev torsdag anholdt, efter han kørte sin bil ind facaden til bygningen, hvor Taylor Swift har en lejlighed, hvorefter han steg ud af bilen, gik hen til lejlighedens samtaleanlæg og forsøgte at rive det ud af muren.

Det skriver TMZ, der har talt med politiet og øjenvidner på stedet og kan fremvise billeder af den maltrakterede dørtelefon.

Mumlede om Taylor

Ifølge TMZ kom politiet hurtigt frem til gerningsstedet, men det var ikke let at få styr på manden, som var beruset.

Kilder fra politiet har fortalt mediet, at manden sagde til ordensmagten, at han nægtede at forlade området, før han havde mødt den 32-årige hit-sangerinde.

Ifølge mediet er han blevet sigtet for at køre i beruset tilstand.

Det er uvist, om Taylor Swift var til stede i lejligheden.

Hun har ikke selv reageret på de sociale medier..