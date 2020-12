Mand anholdt: Rapper dræbt ved højlys dag

Den amerikanske rap-verden blev et medlem færre i midten af november, da Mo3 - der har det borgerlige navn Melvin Noble - blev dræbt.

Den 28-årige rapper blev skudt og dræbt ved højlys dag på en motorvej ved Dallas.

Til USA Today fortalte det lokale politi, at Mo3 steg ud af sin bil og forsøgte at flygte sydpå ad motorvejen, da han så gerningsmanden. Den mistænkte jagtede rapperen og affyrede en byge af skud, hvor en anden person, der tilfældigvis befandt sig på motorvejen, også blev ramt.

Rapper skuddræbt ved højlys dag

Mo3 døde efterfølgende på et nærliggende sygehus, og siden har politiet i Dallas været på jagt efter gerningsmanden til angrebet, som de kaldte 'skamløst'.

Den jagt har nu været succesfuld.

Flere amerikanske medier - heriblandt TMZ - skriver, at den mistænkte drabsmand er blevet identificeret og anholdt.

Den mistænkte kom på politiets radar efter et tip fra et vidne, og politiet mener, at det er ham, man på overvågningsvideoer efterfølgende kunne se løbe fra stedet med et våben.

Ifølge politiet fulgte den anholdte efter Mo3 i en periode, og de mener at kunne bevise, at han overvågede ham en hel dag inden mordet, ligesom man også mener at kunne bevise, at han var tæt på det sted, hvor rapperen blev dræbt.

Den mistænkte drabsmand er i øjeblikket i politiets varetægt.