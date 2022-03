Mareridt til 19 millioner slut

Sangeren Katy Perry har tjent sin portion skillinger i løbet af karrieren, men at skulle hive 19 millioner op af lommen i en sag, hvor man ikke selv mener at have gjort noget galt, må alligevel gøre nas på de fleste.

Og det var netop den kattepine, sangen 'Dark Horse' satte hende i. For rapperen Marcus Gray sagsøgte i 2014 Perry og hævdede, at hun havde plagieret et riff fra hans track 'Joyful Noise'. En jury gav ham ret og beordrede Katy Perry at gribe til lommerne.

En dommer omstødte dog beslutningen med argumentet, at melodien hverken var unik eller sjælden.

Nu har ankesagen fundet sin afgørelse, og den falder ud til Katy Perrys fordel, hvorfor hun efter otte år nu endelig kan ånde lettet op.

Hvis den oprindelige afgørelse skulle stå ved magt, ville det kvæle den musikalske kreativitet, lyder det.

Det skriver BBC.

'At tillade en ophavsret over dette materiale, ville svare til at tillade et uretfærdigt monopol over pitch-sekvenser på to toner eller endda selve mol-skalaen', lyder det blandt andet i afgørelsen.

Ed Sheeran har en lignende sag hængende over hovedet, hvor en ukendt rapper mener, at Ed Sheeran har stjålet i hans værk ’Shape Of You’, hvilket Ed Sheeran nægter.