Sangerinden María Mendiola er død.

Tilbage i 1977 fik hun som den ene halvdel af duoen Baccara folk verden over til at svinge hofterne til megahittet 'Yes Sir, I Can Boogie'. Lørdag morgen sov hun ind i Madrid omgivet af sin nærmeste familie. Det skriver blandt andet bbc.com.

Det er Mendiolas seneste makker fra Baccara, Cristina Sevilla, der har delt den triste nyhed på sin Instagram-konto med en rørende hilsen.

'Hvor er det svært for mig at offentliggøre dette. Min kære Maria, vidunderlige kunstner, men for mig frem for alt min ven forlod os i dag. Ord kan ikke beskrive det. Jeg kan kun takke for så meget kærlighed, jeg har modtaget fra dig, og fortælle dig, hvad jeg så mange gange havde mulighed for at sige til dig i livet ... Jeg elsker dig', skriver Cristina Sevilla på det sociale medie.

María Mendiola dannede oprindeligt Baccara sammen med Mayte Mateos i 1977, da de begge var flamencodansere, der underholdt turister på Fuerteventura. Duoen blev opdaget af et pladeselskab i Storbritannien, der gav dem 'Yes Sir, I Can Boogie' som deres første single. Den solgte mere end 16 millioner eksemplarer.

Året efter stillede duoen op ved Eurovision Song Contest for Luxemborg og sikrede sig en syvendeplads med sangen 'Parlez-Vous Français?'

Der har været flere udskiftninger i Baccara gennem tiden, men María Mendiola har været med alle årene. Først i 2008 kom Cristina Sevilla med i duoen.

María Mendiola blev 69 år og i en udtalelse skriver hendes nærmeste familie, at hun især vil blive husket for sin store kærlighed til musikken.

'Hun vil altid blive husket for sin kærlighed, engagement og respekt for musikkens og fortolkningens verden. Vi vil altid huske hendes smil', lyder det fra Mendiolas familie.