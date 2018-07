McCartney tilbage i egne fodspor

8. august 1969 var The Beatles på gaden udenfor EMIs pladestudie i Abbey Road for at tage billedet til coveret af det album, som gruppen var ved at indspille.

De fire 'Fabs' gik over fodgængerfeltet på gaden, og fotografen Ian Macmillan skabte dermed et af de mest ikoniske albumcovers nogensinde.

Fodgængerovergangen er siden det blevet et turistmekka, der dagligt besøges af et anseeligt antal Beatles-fans, der ønsker at gå i favoritternes fodspor.

Se også: McCartney overrasker pubgæster med hemmelig koncert

49 år efter, at han gjorde det barfodet med John, George og Ringo, gentog 76-årige Paul McCartney mandag gå-turen over de berømte zebra-striber - dennegang dog iført sandaler, skriver bl.a. Daily Mail.

Et opslag delt af Paul McCartney (@paulmccartney) den 23. Jul, 2018 kl. 5.23 PDT

Se Macca i fodgængerovergangen her

The Beatles gøår over fodgængerovergangen og skaber et ikonisk pladecover. Foto: All Over Press

Macca, der har haft en bolig på det nærliggende Cavendish Avenue siden 1966, var på vej til Abbey Road-studierne, hvor han med sit nuværende band spillede en koncert for specielt indbudte.

Se også: Paul McCartney nu også æresridder

Paul McCartney forlader studierne efter koncerten. Foto: All Over Press

Tak for i dag. Foto: All Over Press

Fru Nancy var selvfølgelig også til stede. Foto: All Over Press

Udover fru Nancy og Maccas børn med Linda McCartney, Mary, Stella og James, var også kendisser som 'piraten' Johnny Depp, filmstjernen Orlando Bloom og pop-prinsessen Kylie Minogue blandt tilhørerne.

Se også: Er du til Beatles, Pink Floyd eller Rod Stewart? Nu kan du købe legendernes sjældne biler

Johnny Depp på vej til studieerne. Foto: All Over Press

Orlando Bloom var også blandt de inviterede gæster. Foto: All Over Press

Paul McCartney udsender 7. september et nyt album, 'Egypt Station'. Det er eks-Beatlens første album med nye sange siden 'New' fra 2013.