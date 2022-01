Rockstjernen Meat Loaf er død.

Han blev 74 år gammel.

Det skriver Deadline, der har fået dødsfaldet bekræftet af stjernens familie.

'Vi ved, hvor meget han betød for så mange, og vi sætter virkelig pris på alt jeres støtte og kærlighed, imens vi arbejder os igennem denne store sorg over, at vi har mistet så inspirerende en kunstner og smuk mand', lyder det fra familien.

'Fra hans hjerte til jeres sjæle: 'Stop aldrig med at rocke', lyder det videre i udtalelsen.

Familien har endnu ikke udtalt sig om dødssårsagen.

Meat Loaf var plaget af sygdom de senere år. Han gennemgik blandt andet flere rygoperationer.

Meat Loaf var kendt verden over. Foto: Shutterstock

En af de bedst sælgende

Den amerikanske rockstjerne, der kommer fra Texas, slog igennem i 1977 med 'Bat Out of Hell', der var det første album i album-trilogien bestående af 'Bat Out of Hell', 'Bat Out of Hell II: Back Into Hell' og 'Bat Out of Hell III: The Monster is Loose'.

Det første album har solgt mere end 44 millioner eksemplarer og er i dag det femte mest solgte album i verden. På verdensplan har Meat Loaf solgt mere end 100 millioner album.

Meat Loaf er mest kendt for hits som 'I'd Do Anything for Love', 'It's All Coming Back to Me Know', 'Bat Out Of Hell' og 'Paradise by the Dashboard Light'.

Foto: Ken McKay/ITV/Shutterstock

Udover sin karriere som rockmusiker har Meat Loaf også gjort sig som skuespiller og har medvirket i over 50 film og tv-serier, hvor han ofte optrådte som sig selv.

Han har blandt andet medvirket i 'The Rocky Horror Show' og 'Fight Club'.

Meat Loafs rigtige navn er Marvin Lee Aday, men han er blevet kaldt Meat Loaf, siden han var barn. Ifølge rockstjernen blev han kaldt det, fordi han blev født helt rødhåret, og hans far synes, han lignede en 'klump kød'.

Meat Loaf efterlader sig en datter og en steddatter.