Medie: Bieber vil sælge musikrettigheder

Knap 200 millioner dollars - svarende til godt og vel 1,4 milliarder danske kroner.

Det er angiveligt så mange penge, at verdensstjernen Justin Bieber vil sælge sine musikrettigheder for til selskabet Hipgnosis Songs Capital.

Det skriver The Wall Street Journal.

Hvis aftalen går igennem, vil Hipgnosis Songs Capital få rettighederne over Biebers seks albums samt et hav af singler, der er blevet produceret med velkendte navne.

Skulle aftalen mellem den 28-årige canadier og Hipgnosis Songs Capital blive en realitet, vil der være tale om det største køb af rettigheder i selskabets historie til dato.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Justin Bieber har raset over H&M på sin Instagram. Foto: Evan Agostini //Ritzau Scanpix

Langer ud efter tøjgigant

Justin Bieber har i de seneste dage været langtfra tilfreds med det merchandise, der er blevet solgt hos H&M. Stjernens ansigt og sangtekster kunne findes på trøjer verden over, og det havde Bieber tilsyneladende ikke godkendt.

Annonce:

Men ifølge tøjgiganten havde de overholdt proceduren.

'Som med alle andre licenserede produkter og partnerskaber fulgte H&M de korrekte godkendelsesprocedurer', lød det fra pressemedarbejder for H&M Håcan Andersson i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Men det lader altså til, at H&M har taget kritikken til sig. De har nemlig valgt at trække den omtalte kollektion tilbage.

Sygdommen lammede halvdelen af Justin Biebers ansigt. Bliv klogere på, hvorfor den opstår lige her.

Justin Bieber gæstede i sommer Smukfest, og det kastede to stjerner af sig i Ekstra Bladet. Læs anmeldelsen her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Asbjørn Nielsen og Jeppe Bøg Risager lavede flere ting, der var så vilde, at det blev klippet ud af 'Ex on the beach'. Hør hvilke i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app