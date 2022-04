Medier: Britisk stjerne beskyldes for flere overgreb

Grove beskyldninger rammer igen Tim Westwood.

Den britiske dj og hiphopfigur bliver af syv forskellige kvinder anklaget for forskellige former for seksuelle overgreb, der skulle være sket i en periode fra 1992 til 2017. Det skriver BBC og The Guardian, der har slået sig sammen i forbindelse med historien, som også er blevet til en dokumentarserie.

En talsperson for 64-årige Westwood afviser på det kraftigste alle anklager over for mediet, og personen siger, at beskyldninger er 'fuldkommen falske'.

Medierne fortæller, at de syv kvinder alle er mørke, og at de har aldrig mødt hinanden eller talt sammen. Ingen af dem har anmeldt oplevelsen til politiet, og de har alle bedt om at forblive anonyme, selvom de to medier kender deres identitet.

Kvinderne fortæller samstemmende, at Tim Westwood brugte sin position i musikbranchen til at udnytte dem. De har valgt at fortælle deres oplevelse med dj'en, efter at der i sommeren 2020 begyndte at komme beskyldninger mod ham på sociale medier. Dengang afviste han også anklagerne.

- At en person udnytter min naivitet og manglende selvtillid, er ikke noget, som jeg skal skamme mig over, siger en af kvinderne til medierne.

Tre af kvinderne, der var henholdsvis 17, 19 og 20, da de mødte Tim Westwood, beskylder ham for overgreb, der skulle være fundet sted, da de mødtes for at tale om deres arbejde i musikbranchen. En fjerde kvinde siger, at han ragede på hende på en natklub, da de fik taget et billede sammen.

