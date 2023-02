Medstifter af kendt band efter dødsfald: - Det er utænkeligt

De hittede stort i 1970'erne og 80'erne med et væld af iørefaldende popnumre, og ikoniske Fleetwood Mac er fortsat et aktivt band.

Men måske ikke så meget længere.

Det skriver BBC News.

I forbindelse med de netop overståede Grammy Awards i det amerikanske fortalte en af stifterne af Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, at han ser det som 'utænkeligt', at bandet fortsætter, efter at bandmedlem Christine McVie døde i en alder af 79 i november i fjor.

Keyboardspilleren, sangerinden og sangskriveren døde efter kort tids sygdom.

- Lige nu tror jeg, at der med tabet af Chris er trukket en streg i sandet. Jeg vil sige, at det er slut. Men igen - det har vi alle sagt før. Men lige nu er det utænkeligt (at bandet fortsætter, red.), fortalte Mick Fleetwood på den røde løber.

Fleetwood Mac her i 2019. På billedet ses Mike Campbell, John McVie, Stevie Nicks, Christine McViie og Mick Fleetwood. Foto: Ritzau Scanpix

Mick Fleetwood anfører, at de resterende bandmedlemmer lige nu fokuserer på andre musikalske projekter.

- De tager alle ud og spiller, så jeg vil gøre det samme og finde nogle folk, jeg kan spille sammen med, lyder det fra Mick Fleetwood, der er trommeslager.

Christine McVie forlod egentlig oprindelig Fleetwood Mac i 1998, men i 2014 returnerede hun.

Hendes sidste optræden i det regi blev i 2020 ved en mindekoncert for en af stifterne, Peter Green.

Fleetwood Mac hittede for år tilbage med store numre som 'Little Lies', 'Everywhere', 'Dreams' og 'Go Your Own Way'.