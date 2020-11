Megastjerne helt nøgen på cover

Surprise!

Sådan skriver Jennifer Lopez på sociale medier.

Årsagen er, at den 51-årige verdensstjerne har valgt at smide tøjet på coveret af sin nye single, 'In the Morning', der udkommer i morgen, fredag.

Billedet er taget af fotograferne Mert Alas og Marcus Piggott, som også har portrætteret blandt andre Oprah Winfrey, Rihanna og Angelina Jolie.

Popstjernen Jennifer Lopez er kun iført sin forlovelsesring på omslaget til den aktuelle single, 'In the Morning'.

'In the Morning' er den tredje single fra Jennifer Lopez i 2020. De to foregående blev udsendt i samarbejde med den colombianske hitsanger Maluma.

Jennifer Lopez har ikke sluppet et album siden seks år gamle 'A.K.A.', der skuffede kommercielt.

Tidligere på året stod hun for den prestigefyldte underholdning i pausen til Super Bowl. Jennifer Lopez har kun optrådt i Danmark en enkelt gang - i 2012 gav hun koncert i Forum i København.

Newyorkeren har haft stor succes som både sangerinde og skuespiller, og hun har hovedrollen i den romantiske komedie 'Marry Me', der får premiere efter nytår.