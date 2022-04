Midt i drama: Melder afbud til kæmpejob

Kanye West - eller Ye, som han hedder nu – kommer ikke til at spille ved den famøse festival Coachella i år.

Han var ellers et af hovednavnene sammen med kunstnere som Billie Eilish og Harry Styles.

CNN har historien, og de har talt med en kilde tæt på Kanye som bekræfter, at han har valgt at trække sig.

Ifølge kilden skyldes Kanyes aflysning, at han ikke ønsker at optræde midt i sin skilsmisse med Kim Kardashian og i forbindelse med sin ensidede fejde med 'Daily Show'-værten Trevor Noah.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Billede fra festivallen Coachella fra april 2019. Foto: Ritzau Scanpix / Amy Harris

Kontroversielle sager

Det er nok ikke gået manges snude forbi, at Kanye og Kim skulle skilles. Rapperen har valgt at fortælle sine mange instagramfølgere om deres problemer i forhold til børneopdragelse og Kims nye kæreste, Pete Davidson.

Kanye blev desuden bandlyst fra Instagram, efter at han postede noget racistisk om Trevor Noah. Han kaldte Noah for en 'koon', hvilket fik ham udelukket fra mediet. I 24 timer kunne rapperen ikke bruge sin konto.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Billie Eilish, der optræder på Coachella i april 2019. Foto: Ritzau Scanpix / Amy Harris

På trods af at Kanye var nomineret til fem Grammies, blev han alligevel udelukket fra at optræde ved dette års show. Beslutningen om at forhindre Kanye i at indtage scenen ved prisuddelingen blev truffet på baggrund af stjernens 'bekymrende adfærd online'.

Kanye har tidligere truet med at droppe Coachella, fordi han mente, at Billie Eilish havde talt dårligt om rapperen Travis Scott. Hvilket Eilish senere har benægtet.