Midt i koncert: Verdensstjerne falder af scenen

Lady Gagas fans og ikke mindst stjernen selv fik sig noget af et chok under en koncert fredag aften.

Popsangeren faldt nemlig ned af scenen under sin optræden.

Det skriver BBC.

Med sig i faldet tog hun en fan, Jack, som hun havde inviteret op på scenen.

Da hun sprang op i armene på ham, mistede han balancen, og i et noget klumset styrt væltede de to ud over scenens kant.

- Alt er i orden. Det eneste, der ikke er i orden, er, at vi mangler nogle trapper til den pokkers scene, så jeg kan komme tilbage, udbrød hun efter faldet.

Fanen Jack var ifølge BBC opløst i tårer efter uheldet og måtte trøstes af sit idol:

- Det er ikke din skyld, forsikrede hun.

- Kan du love mig en ting? Kan du tilgive dig selv med det samme for det, der skete?

'Jeg har meget ondt'

Og show must go on, så Lady Gaga fortsatte koncerten og fyrede blandt andet en svært akrobatisk koreografi af til kæmpehittet 'Bad Romance'.

Efter koncerten har hun delt et billede på Instagram, hvor hun fortæller, at hun har fået røntgenskannet hele kroppen, og at hun ikke er kommet noget alvorligt til.

'Det kan godt være, at det gør meget ondt, men jeg vil ikke gå glip af min bedste venindes polterabend,' skriver hun også i en Instagram-story, som hun lagde ud senere på aftenen.

Opslagene har fået en række svært bekymrede fans til at skrive, at hun skal passe på sig selv, og at de var meget bange for, at hun var kommet til skade.

Lady Gaga har nemlig i flere år lidt af gigtsygdommen fibromyalgi, og i 2013 var det så slemt, at hun måtte aflyse en turné på grund af et brud på hoften.

Ligeledes måtte hun 2017 udskyde en planlagt koncert i Royal Arena på grund af smerter.

