Midt under koncert: - Stop showet!

Musikeren John Mayer afbrød en koncert i flere minutter, da han onsdag vendte tilbage til scenen efter to års corona-pause

Heidi Klum, Olivia Culpo, Vanessa Hudgens og Macy Gray var blandt publikum, da John Mayer onsdag aften gav sin første koncert i to år.

Det skete i The Hollywood Palladium i Los Angeles, hvor det dog var en helt femte publikummer, der løb med opmærksomheden.

Cirka en time inde i koncerten - midt under 'Slow Dancing in a Burning Room' - valgte Mayer nemlig at trække stikket i flere minutter, da det fra scenen så ud, som om en person var besvimet.

Det skriver The Hollywood Reporter.

- Stop showet! Er de ved bevidsthed, spurgte han i mikrofonen, hvilket også fik opvarmningsbandet til at række en hånd, og det øvrige publikummer trak hurtigt til side, så redningspersonale kunne komme frem.

- De er ved bevidsthed. Giv mig en tommel op, hvis de er ved deres fulde fem, sagde Mayer.

Personen blev efterfølgende kørt ud fra salen i en kørestol, hvorefter John Mayer samt band forlod scenen.

- Til alle jer blandt publikum, der er bekymrede, har jeg fået fortalt, at hun er frisk igen og vinkede farvel, så hun er o.k. Systemet virkede, tusind tak, sagde han, da de fem minutter senere vendte tilbage og genoptog koncerten

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør ugens udgave af 'Kvindetribunalet' herunder eller i din podcast-app, hvor vi spørger blandt andre Henrik Qvortrup, hvorfor det er en historie, at Peter Falktofts podcast bliver udgivet hos Podimo.