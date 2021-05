Milli Vanillis sanger er død

Sangeren John Davis er død.

Ifølge norske VG og flere tyske medier døde han efter at være blevet smittet med coronavirus i en alder af 66.

John Davis var en af stemmerne bag den skandaleramte popduo Milli Vanilli, der hittede stort og solgte millioner af plader i slutningen af 1980'erne.

Milli Vanilli blev afsløret som musikhistoriens måske mest opsigtsvækkende svindlere, da det i 1990 kom frem, at gruppens medlemmer, Fabrice Morvan og Rob Pilatus, slet ikke sang på deres udgivelser.

Returnerede Grammy

Makkerparret måtte efterfølgende returnere en Grammy for bedste nye kunstner, som de vandt i 1990.

Rob Pilatus døde i 1998 af en overdosis på et hotel i Tyskland.

Milli Vanilli havde kæmpe hits som 'Girl You Know It's True', 'Girl I'm Gonna Miss You' og 'Blame It on the Rain'.

John Davis var medlem af gruppen The Real Milli Vanilli, der i 1991 udsendte albummet 'The Moment of Truth' uden den store succes.

Sangeren var aktiv frem til sin død.