Mistede stemmen: Nu er der nyt

The Weeknd mistede i weekenden stemmen midt under en koncert. Nu er der så småt lyd på hitmageren igen

Det var en ærgerlig og lidt absurd forestilling, da The Weeknd lørdag spillede koncert i Los Angeles.

Efter bare tre numre måtte sangeren afbryde den udsolgte koncert, da han havde mistet stemmen.

The Weeknd forlod scenen midt i kæmpehittet 'Can't Feel My Face', men vendte kort efter tilbage med den nedslående melding, at han ikke kunne fortsætte.

- Jeg skal nok sikre, at I alle bliver sørget for, I skal nok få jeres penge tilbage. Jeg spiller snart en ordentlig koncert for jer, lød det fra scenen, hvor han fortsatte:

- Jeg er virkelig, virkelig ked af det. Undskyld. Jeg elsker jer så meget.

Nu er der igen kommet lyd på den populære sanger, der ventes at kunne gennemføre koncerter senere på måneden.

På Instagram meddelte han i en story tidligt onsdag morgen dansk tid, at hans læger har sagt god for, at han kan spille sine to jobs i Canada 22. og 23 september.

Annonce:

'Lægerne siger, at min stemme er sikker, og med hvile vil den være solid nok til at tage til de shows, mine fans i Toronto venter på,' skrev han på Instagram.

Her meddelte The Weeknd også, at der lige nu bliver arbejdet på højtryk på at finde en erstatningskoncert til de fans, der kun fik tre numre, før han måtte opgive at synge for dem.

Allerede 18. september skulle The Weeknd ifølge sin tour-plan have spillet i Oslo. Den koncert står fortsat som aflyst på Ticketmaster, der står for billetsaget.

Undskyld

Det har plaget den 32-årige sanger med det borgerlige navn Abel Makkonen Tesfaye meget, at han svigtede sine amerikanske fans i weekenden.

På Twitter har han undskyldt over for dem.

'Min stemme røg under den første sang, og jeg er helt ødelagt. Jeg kunne mærke, den forsvandt, og det gjorde ondt i mit hjerte. De dybeste undskyldninger til mine fans. Jeg lover, at jeg nok skal gøre det godt igen med en ny dato.'