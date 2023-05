Mistede ufødt barn: Nu er stjernen endelig blevet mor

Der var ikke meget at smile af sidste år, da den 35-årige britiske sangerinde Jessie J. mistede sit ufødte barn i 21. uge.

I begyndelsen af 2023 meldte stjernen, som har det borgerlige navn Jessica Ellen Cornish, så ud, at det var lykkedes hende at blive gravid igen.

Faderen til både det barn, der døde i maven som foster, og den søn, Jessie J. nu har født, er sportsmanden Chanan Safir Colman, der spiller basketball. Han er i øvrigt halvt israeler og halvt dansker.

Sangerinden Jessie J. har været kærester med basketballspilleren Chanan Colman siden april 2022. Her på en romantisk ferie sammen i Rio de Janeiro. Foto: Ritzau Scanpix

'For en uge siden ændrede hele mit liv sig. Min søn kom til verden, og mit hjerte voksede til dobbelt størrelse. Følelsen er ubeskrivelig - jeg flyver med kærlighed. Han er magisk. Han er alle mine drømme, der går i opfyldelse. Han er hele min verden. Vi har det begge godt', skriver sangerinden blandt andet på Instagram.

Hun fortsætter:

'Jeg suger hvert et sekund til mig, og jeg kan stadig ikke tro, han er ægte. For alle, som har fulgt min rejse frem til dette øjeblik - tak for jeres fortsatte kærlighed og støtte'.

Sådan så Jessie J. ud til Brit Awards 2023 i London i februar, da hun var tæt på at være højgravid. Nu har hun så født. Foto: Ritzau Scanpix

Samtidig er hendes story også en slags afsked - for nu. Jessie J. vil nemlig tage sig tid til at nyde den lille, mens tid er - uden at skulle sørge for at betjene sine sociale medier.

'Jeg vil være tilbage på Instagram, når jeg er klar til det', lyder meldingen.

Hun splittede i 2020 op med sin daværende kæreste, den kendte skuespiller Channing Tatum. De havde mødt hinanden i 2018, blev kærester, gik fra hinanden, genoplivede så romancen - og gik så fra hinanden igen.