Modest Mouse-medlem død af kræft

Det amerikanske rockband Modest Mouse har mistet deres trommeslager.

Jeremiah Green blev bare 45 år.

Hans død kommer bare få dage efter, at Greens mor afslørede, at hendes søn var alvorligt syg af kræft.

'Send venligst helende bønner til min søn, der kæmper mod kræft i fjerde stadie. Han er så stærk og tapper og holder ud', skrev Carol Namatame tirsdag i et rørende opslag.

Ikke hørt

Hendes bønner blev desværre ikke hørt, og nytårs morgen har bandet på deres Facebook-side skrevet om tabet af Jeremiah Green.

'Jeg kender ikke noget let måde at gøre det her: I dag mistede vi vores kære ven Jeremiah', skriver et af bandets medlemmer.

'Jeg ville gerne sige en masse smukke ord lige nu, men det er bare ikke det rette tidspunkt. De kommer senere og fra mange mennesker. Vær sød at sætte pris på al den kærlighed, du giver, får, har givet, og vil få. Frem for alt var Jeremiah indbegrebet af kærlighed. Vi elsker dig', lyder det fra bandet.

Det var sammen med sangeren og leadguitaristen Isaac Brock og bassisten Eric Judy, at Jeremiah Green i 1992 stiftede det Washington-baserede Modest Mouse.

Green efterlader sig sin kone og deres søn på seks år.