Den verdenskendte spanske operasanger Montserrat Caballé er død.

Hun blev 85 år. Det skriver BBC.

Caballé, der blandt andet stod for signatursangen for de olympiske lege i 1992 sammen med Freddie Mercury, døde efter at have døjet med helbredsproblemer i nogen tid, og hun blev derfor indlagt på et hospital i Barcelona for en måneds tid siden.

Hendes karriere spandt over 50 år, hvor hun optrådte verden over efter gennembruddet i Lucrezia Borgia i Carnegie Hall i New York. Hun sang blandt andet over for Luciano Pavarotti og Placido Domingo.

Hun efterlader sig sin mand, den spanske tenor Bernabé Martí, og to børn.