Muligt legendarisk comeback? - Man skal aldrig sige aldrig

Kendte danske musikere strømmede lørdag aften til et af filmstudierne på den nedlagte Flyvestation i Værløse, da DMA 2021 løb af stablen.

Et enkelt ganske stort udenlandsk navn var dog også at finde til showet. Dave Stewart, der er kendt som den ene del af det britiske band Eurythmics, som hittede stort i 80'erne og de tidlige 00'ere, var nemlig til stede.

Han var mødt op sammen med Iris Gold, som han producerer musik for. Over for Ekstra Bladet lagde han ikke skjul på, hvor begejstret han er for den dansk-jamaicanske sanger og musiker.

- Hun er fantastisk, unik og talentfuld, siger Dave Stewart, der flere gange har optrådt i Danmark og 'elsker landet', som han siger.

Og begejstringen for samarbejdet går begge veje.

- Det er fantastisk. Det føles rigtig godt (at have Dave Stewart bag sig, red.). Det er super-super fedt, fortalte Iris Gold.

Der var højt humør fra Dave Stewart og Iris Gold, da de mødte op sammen på den røde løber. Foto: Jonas Olufson

Man skal aldrig sige aldrig

Eurythmics splittede op for anden gang i 2005, og siden er det kun blevet til enkelte korte genforeninger i den gode sags tjeneste.

Det ligger ikke i kortene, at 69-årige Dave Stewart og 66-årige Annie Lennox igen skal lave musik sammen. Men førstnævnte afviser det bestemt ikke.

- Musikken er altid alle vegne, og jeg taler også ofte med Annie. Det er interessant, at 'Sweet Dreams' stadig spilles hele tiden, for jeg tror, jeg optog den for 40 år siden. Det er sindssygt, siger han.

- Er der en mulighed for ny musik fra jer?

- Det er muligt, ja. Man skal aldrig sige aldrig, lyder det fra hit-musikeren.

Eurythmics har flere gange optrådt i Danmark. Her i 1999 i Valby Hallen - kort efter de var blevet genforenet. Foto: Thomas Wilmann/Ritzau Scanpix

DMA 2021 sendes søndag 21. november klokken 21:05 på TV 2.

I videoen over artiklen kan du blandt andet høre, hvordan samarbejdet mellem de to startede.