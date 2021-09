Musikalsk geni: Troldmand død

Den prisvindende jazzmusiker Dr. Lonnie Smith er død.

Amerikaneren døde tirsdag af en lungesygdom i sit hjem i Fort Lauderdale, Florida i en alder af 79.

NPR bringer nyheden.

Dr. Lonnie Smith var synonym med hammondorgelet, som han beherskede som en troldmand.

I en lang karriere spillede virtuosen fra Buffalo, New York med blandt andre George Benson, Lou Donaldson og Dionne Warwick.

Afsked med Iggy

Dr. Lonnie Smith udsendte adskillige soloalbum på det navnkundige pladeselskab Blue Note, der også udgav hans sidste album, 'Breathe', som kom i foråret med medvirken af punkrocklegenden Iggy Pop.

Don Was, præsident for Blue Note, har udsendt mindeord, hvor han blandt andet beskriver organisten som 'et musikalsk geni, der besad et dybt funky groove'.

Dr. Lonnie Smith optrådte i Danmark flere gange gennem årene.

Han blev i hjemlandet udnævnt til Jazz Master i 2017 af National Endowment for the Arts.