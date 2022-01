Musikbombe: Kanye West annoncer nyt album

Normalt når en kunstner går ud og annoncerer et nyt album på sine sociale medier, plejer den at være god nok.

Men kaotiske Kanye West er ikke normalen, for rapperen har til vane af udgive plader på tidspunkter, der sjældent matcher de forventede udgivelsesdatoer.

Nu har den 44-årige rapper og producer annonceret opfølgeren til sit 27-nummer lange album 'Donda', der, efter lang ventetid, udkom i starten af efteråret 2021.

Det nye album går under navnet 'Donda 2', udkommer 22 februar 2022, og er produceret af trap-rapperen Future.

Det skriver Kanye West på sin Instagram.

Hintede album

Den seneste tid har Kanye West haft mange bolde af privatmæssig karakter i luften, men han har alligevel haft tid til at lave et nyt album.

I starten af januar fortalte Steven Victor, som er tidligere har været chef for Kanye Wests pladeselskab G.O.O.D Music, at rapperen havde nye jern i ilden til sit kommende album.

Det fortalte han i et interview med magasinet Complex.

- Kanye er begyndt at arbejde på sit nye mesterværk 'Donda 2', og det kommer tidligere end i regner med, sagde han.

Populær i Danmark

Den første Donda-udgivelse lagde musikverdenen ned.

Albummet blev så populært, at ti af de 27 numre gik ind på singlechartens top 40 herhjemme.

Hvad Kanye har på hjertet på sit nye album er hidtil uvist, men den succesrige musiker har de sidste måneder trukket overskrifter for blandt andet slå en fan ned, sende svinere mod Kim Kardashians nye fyr, Pete Davidson, og for at kræve redigeringsret over en stor dokumentar om netop Kanye.