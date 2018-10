Musiker afslører: Har været i kanen med 500

Rocksangeren John Mayer er kendt som lidt af en cassanova, der heller ikke har været bleg for at benytte sig af det.

De berømte kærester tæller navne som Jessica Simpson, Jennifer Aniston og den aktuelle Katy Perry.

Men udover dem har der været oceaner af hyrdestunder med mere eller mindre tilfældige kvinder, der bød sig til.

I et interview med Cazzie David til en Instagram-serie, 'Current Mode', bliver John Mayer bedt om at blinke med øjnene, hvis han har været i seng med 800 kvinder.

Ingen reaktion.

Katy Perrys top tre: Disse stjerner var bedst i sengen

John Mayer med Jessica Simpson i 2007. AP Photo

Til Oscar-show i 2009 med Jennifer Aniston. AP Photo

Sang som forspil

Så 500?

Heller ingen blinken, men så tilføjede han, at han havde været i seng med 'bløde 500', skriver New York Posts Page Six.

John Mayer bliver også spurgt, om han har mastuberet til sin egen musik.

- Jeg tror ikke, jeg har mastuberet til noget musik, bortset fra, da jeg var meget yngre, og MTV var alt, der var for en ung mand.

Se også: Chok i Boxen: Blærerøv var god

Han bliver så spurgt, om han nogensinde har elsket til sin egen musik?

- Nej, men en pige har bedt mig synge en af mine sange som et slags forspil, og hvem vi være fyren, der siger 'nej'. Du spiller spillet. Jeg har nok brugt min musik nogen gange til at score, men det betyder ikke, at det ikke har været fra hjertet.

John Mayer med Katy Perry. AP Photo

Svært i me too-tider

Rockmusikeren indrømmer også, at det ikke er så let længere i disse me too-tider. Hans ry hjælper heller ikke på sagen.

- For ikke så længe siden gav jeg en pige mit teleofnnummer, og hun sagde, at 'jeg formentlig ikke vil gøre brug af det'.

Tidligere har han sagt,. at Jennifer Lawrence 'undgår' ham.

Se også: Romantisk musiker er klar til ny kæreste

Ved Oscar-uddelingerne i 2016 så han Scarlett Johansson for første gang, 'og jeg sagde til mig selv med den klareste stemme, at hun ikke vil have noget som helst med mig at gøre'. Det var faktisk en lettelse. Jeg tror ikke, at kvinder tænder på ideen om at have 'kapret John Mayer'.