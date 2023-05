Musiker Andy Rourke er død

Den britiske musiker Andy Rourke, som var bassist i rockbandet The Smiths, er gået bort efter længere tids sygdom med med kræft.

Det skriver The Guardian med henvisning til et opslag på Twitter fra guitarist i The Smiths Johnny Marr.

'Det er med dyb sorg, at vi må meddele, at Andy Rourke er gået bort efter et langt sygdomsforløb med kræft i bugspytkirtlen. Andy vil blive husket for sit venlige og smukke væsen af dem, der kendte ham, og som en ekstremt talentfuld musiker af fans,' skriver Marr, inden han beder om respekt for privatlivets fred for de pårørende i den svære tid.

Sammen med Johnny Marr dannede Andy Rourke, forsanger Steven Patrick Morrissey og trommeslager Mike Joyce The Smiths i 1982. Deres første album, 'The Smiths', udgav de i 1984.

På få år fik The Smiths massiv succes, og flere af bandets numre er gennem årene nået godt op ad hitlisterne, både i Storbritannien og internationalt, heriblandt 'There is a Light That Never Goes Out' og 'This Charming Man'.

Allerede i 1987 gik bandet dog i opløsning, og siden har medlemmerne flere gange afvist at gendanne det.

Andy Rourke dannede efterfølgende gruppen Freebass med Peter Hook fra New Order og Mani fra Stone Roses. Han har desuden spillet for musikere som Sinéad O’Connor, The Pretenders og Ian Brown.