Musiker brutalt myrdet: Filmet på Facebook

Jason Moody fra det amerikanske metalband Seize the Vatican blev angiveligt myrdet af en mand, der uforsætligt filmede drabet på Facebook.

Den 40-årige bassist blev fundet bevidstløs i Bangor, Maine i november sidste år.

Ifølge lokalavisen Bangor Daily News filmede mordsigtede Donald Gallek hændelsen uden at være klar over det.

29-årige Donald Gallek er tiltalt for på brutal vis at have overfaldet Jason Moody og efterladt musikeren hårdt kvæstet. Han døde to dage senere på et hospital.

Donald Gallek og Jason Moody kom tilsyneladende op at slås, efter Donald Gallek havde skændtes med metalbassistens kæreste.

Smadrede hoved

Retsdokumenter afslører, at Donald Gallek ved et uheld startede en videochat med en bekendt, der dermed blev vidne til det skæbnesvangre mord.

Ifølge vidnet smadrede Donald Gallek musikerens hoved i jorden og fortovet adskillige gange.

Mordet blev filmet fra hans telefon, der lå i en brystlomme.

Washington Post skriver, at Donald Gallek angiveligt ringede til Jason Moodys kæreste efter drabet og fortalte hende, at han 'skulle i fængsel mellem 15 og 20 år'.

I retten erklærede Donald Gallek sig tidligere på ugen uskyldig i mordet. Han risikerer en fængselsstraf på mellem 25 år og livstid, hvis han dømmes skyldig i drabet.

Seize the Vatican udsendte i 2017 debutalbummet 'Advent of Annihilation'.

Bandet mindes deres faldne bassist i morgen med en hyldestkoncert i Bangor.