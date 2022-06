Musiker fra verdenskendt hit-band død

Brett Tuggle, der har spillet keyboard for Fleetwood Mac i over 20 år og var med til at stifte The David Lee Roth Band, er død af kræft 70 år gammel

Den anerkendte keyboard-spiller Brett Tuggle er død i en alder af 70 efter at have kæmpet en hård kamp mod kræft.

Han turnerede i 20 år med kæmpebandet Fleetwood Mac, der især hittede i 70'erne og 80'erne, og han var også en af grundlæggerne af Van Halen-ikonet David Lee Roths projekt i eget navn, David Lee Roth Band.

Tuggle hjalp ligeledes Roth med at skrive Roths største solohit 'Just Like Paradise' fra 1988.

'Forbudte' seksuelle forhold

Brett Tuggle, der også spillede guitar, arbejdede gennem sin lange karriere desuden med en bred vifte af andre kunstnere lige fra Rick Springfield, Jimmy Page, John Kay, Steve Lukather, Chris Isaak, Whitesnake og Steppenwolf.

'Vores søde Brett Tuggle kom hjem her til aften', skrev hans gode ven Rick Springfield på Twitter, da musikeren var afgået ved døden.

'Gud velsigne hans smukke ånd'.

Tuggle og Springfield blev ifølge Wikipedia oprindeligt venner på landevejen, da de turnerede sammen, idet de ud over musikken fandt sammen i en delt interesse for 'forbudte seksuelle forhold'.

Interessen for såkaldt 'illicit sex' handlede dog ikke om forbudt sex i lovens forstand, men nærmere om seksuelle handlinger som 'andre mennesker normalt ikke billiger' - f.eks. sex med fremmede, mens man er i forhold eller ægteskab.

Tuggle efterlader sig datteren Michelle og sønnen Matt.

Blev smidt ud af bandet

Brett Tuggle var vidt omkring, men fandt sit længst varende musikalske bånd i 1997, da han begyndte at arbejde med Fleetwood Mac-medlemmerne Lindsey Buckingham, Christine McVie, John McVie og Stevie Nicks.

Han overtog et år senere Christine McVies keyoboard-opgaver ved koncerterne, da hun forlod Fleetwood Mac i 1998.

Samarbejdet varede helt til 2018, hvor Tuggle blev bedt om at forlade bandet igen.

Rygterne sagde på det tidspunkt, at Stevie Nicks ville have ham smidt ud, fordi han var for tæt på hendes eksmand Lindsay Buckingham, som hun havde store gnidninger med på det tidspunkt.