Musiker Robbie Robertson er død

Den canadiske musiker Robbie Robertson, som var leder af The Band, er død, 80 år, skriver det amerikanske magasin Variety.

Den canadisk-amerikansk gruppe var i 1970'erne en af de mes prominente. Bandet arbejdede blandt andet tæt sammen med Bob Dylan og filminstruktøren Martin Scorsese.

I en pressemeddelelse fra Robertsons manager gennem 34 år, Jared Levise, hedder det, at Robbie var omgivet af sin familie, da han døde - deriblandt hans hustru Janet, hans ekskone Dominique og sine børn.

Efter The Bands farvelkoncert 'The Last Waltz' blev foreviget på en film af Scorsese, arbejdede Robertson en årrække med musik til en række film - blandt andet af Scorsese.

Robertson er bedst kendt for klassiske sange, som han skrev til The Band - deriblandt 'The Weight', 'The Night They Drove Old Dixie Down' og 'The Shape I am In'.

Hans år med The Band blev dokumenteret i 2019 i dokumentarfilmen 'Once Were Brothers'.

I årene med The Band havde Robertson en særlig relation til bandets legendariske trommeslager, Levon Helm, som døde i 2012.

Det var Helms lyse, lidt hæse vokalsang, der kunne høres på The Bands store hits fra 1960'erne og 1970'erne 'The Night They Drove Old Dixie Down' og 'Up om Cripple Creek'.

The Band fik meget stor indflydelse på rockscenen i USA i 1960'erne med Helm som en frontfigur sammen med Robertson.

Et uvenskab mellem Robbie Robertson og Helm kom til at blive en del af The Bands historie.

Robbie Robertson blev født i 1943. Hans mor var indfødt canadier, og han voksede op i et reservat for oprindelige folk fra cayuga- og mohawkfolket i Ontario.

I 1967 giftede Robertson sig med den canadiske journalist Dominique Bourgeois.

