Musiker Terry Hall er død

Efter kort tids sygdom er forsangeren i The Specials gået bort

Forsanger i The Specials og tidligere medlem af Fun Boy Three, Terry Hall, er død i en alder af 63 år.

Det skriver hans tidligere bandkammerater i The Specials på Twitter.

'Det er med stor sorg, at vi meddeler, at Terry, vores smukke ven, bror og en af ​​de mest geniale sangere, sangskrivere og tekstforfattere, dette land nogensinde har produceret, er gået bort efter et kortvarigt sygdomsforløb', skriver bandet i tweetet, der fortsætter:

'Terry var en vidunderlig ægtemand og far og en af ​​de venligste, sjoveste og mest ægte sjæle. Hans musik og hans optrædener indkapslede selve essensen af ​​livet ... glæden, smerten, humoren, kampen for retfærdighed, men mest af alt kærligheden'.

Bandet beder folk respektere familiens privatliv i den svære tid.

Bortført som 12-årig

Terry Hall blev født i 1959 og voksede op i Coventry i England.

Annonce:

Men hans liv tog en mørk drejning, da han som 12-årig blev kidnappet af en lærer og misbrugt af en pædofiliring.

- Jeg blev bortført til Frankrig og seksuelt misbrugt i fire dage, fortalte han til The Spectator i 2019.

- Og så slog han mig i ansigtet, og jeg blev efterladt i vejkanten.

Hall sagde dengang, at hændelsen efterlod ham med en livslang depression og fik ham til at droppe ud af uddannelsessystemet som 14-årig efter at være blevet afhængig af den Valium, han havde fået ordineret.

Han efterlader sig sin kone, Lindy Heymann, som han har en søn med. Samt to ældre sønner han har med sin ekskone, Jeanette Hall.