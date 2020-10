Musiklegende død

Den amerikanske musiker og sangskriver Jerry Jeff Walker døde fredag som følge af kræft i halsen. Han døde efter et langt sygdomsforløb og blev 78 år. Det skriver flere medier - blandt andre The Washington Post og Fox News.

Walker er bedst kendt for at have skrevet megahittet 'Mr. Bojangles', der efterfølgende er blevet fortolket af verdensstjerner som Bob Dylan, Harry Belafonte, King Curtis, Dolly Parton, Sammy Davis Jr. og Nina Simone.

I sin karriere - der strakte sig over 51 år - nåede han at indspille næsten 40 album og inspirerede kollegaer som Garth Brooks og Lucinda Williams, der kaldte ham 'amerikansk folkeeje'.

Siden nyheden om hans dødsfald har talrige amerikanske kendisser skrevet mindeord på de sociale medier. Blandt andet den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton, der mindes en koncert med Walker i 1972.

Den amerikanske stjernejournalist og tv-mand Dan Rather mindes ligeledes Walker, der var hans ven og nabo.