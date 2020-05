Musiklegende er død

Den amerikanske jazzlegende Jimmy Cobb er død.

Trommeslageren gik bort i en alder af 91. Han døde søndag af lungekræft i sit hjem på Manhattan.

NPR bringer nyheden.

Jimmy Cobb spillede på flere historiske udgivelser med giganten Miles Davis.

Han var den underspillede rytmeholder på blandt andet 'Sketches of Spain', 'Porgy and Bess' samt ikke mindst jazzklassikeren over dem alle, mesterværket 'Kind of Blue' fra 1959.

Optrådte i Danmark

Jimmy Cobb samarbejdede også med mange andre af jazzens mest markante skikkelser.

Tidligt i karrieren gik trommeslageren på scenen med Billie Holiday, Dinah Washington og Cannonball Adderley.

Sideløbende med de berømte sessions med Miles Davis var Jimmy Cobb i studiet med John Coltrane og Wayne Shorter.

Han udgav desuden en lang række album som bandleder.

Jimmy Cobb optrådte i Danmark flere gange - blandt andet under Copenhagen Jazz Festival.

Trommeslageren var den sidste overlevende musiker fra de historiske indspilninger, der blev til 'Kind of Blue'.