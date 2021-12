Musiklegende er død

Bassisten Robbie Shakespeare, der spillede med ikonerne The Rolling Stones og Bob Dylan, blev 68

Stjernemusikeren Robbie Shakespeare er død i en alder af 68.

Den jamaicanske bassist, som var den ene halvdel af reggaeduoen Sly and Robbie, døde i går på et hospital i Florida efter en nyreoperation.

The Guardian bringer nyheden.

Sly and Robbie var reggaemusikkens mest toneangivende rytmegruppe, men udover at indspille med landsmænd som Bob Marley, Grace Jones og Lee Perry blev det legendariske makkerpar også flittigt brugt af mange ikoner inden for rock og pop.

Koncert på Roskilde

Robbie Shakespeare og trommeslageren Sly Dunbar samarbejdede med så forskellige navne som Bob Dylan, The Rolling Stones, Madonna, Britney Spears, Sinéad O'Connor, Sting, Serge Gainsbourg, Joe Cocker og James Brown.

Sly and Robbie, der desuden fungerede som producerteam, startede midt i 1970'erne, og duoen var aktiv frem til Robbie Shakespeares død.

Som Sly and Robbie udsendte de seks album med hjælp fra blandt andre Herbie Hancock, Queen Latifah og Wyclef Jean.

De to navnkundige musikere optrådte i Danmark flere gange og indtog Roskilde Festival i 2004.