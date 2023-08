Mytisk amerikansk musiker er død - Sugarman blev 81 år

Den mexicansk-amerikanske musiker Sixto Diaz Rodriguez er død i en alder af 81 år.

Det oplyses onsdag på musikerens hjemmeside, sugarman.org.

Rodriguez er særligt kendt for sangen 'Sugar Man', som har givet ham tilnavnet Sugarman.

Sangen indgår på kunstnerens debutalbum 'Cold Fact' fra 1970, som han optog i sin hjemby, Detroit.

Året efter sendte han endnu et album på gaden, men karrieren gik dårligt, og Sixto Rodriguez tilbragte de næste par årtier som håndværker i Detroit.

Hvad folkemusikeren ikke vidste, var, at hans musik var en kæmpe succes i Australien og i flere afrikanske lande.

Særligt i Sydafrika opnåede han nærmest mytisk status, til trods for at han aldrig havde optrådt der.

Det var under apartheidstyret, hvor mange lande ikke ville handle med Sydafrika. Rodriguez plader blev dog piratkopieret i et væk og solgte mere end Elvis.

I Sydafrika troede man, at Sugarman var død. Der gik blandt andet rygter om, at han skulle have begået selvmord under en optræden.

Men i slutningen af 90'erne lykkedes det for nogle sydafrikanere at opspore Sixto Rodriguez i USA. Han spillede kort tid efter sin første koncert i Sydafrika.

Siden blev han verdenskendt, da den svenske instruktør Malik Bendjelloul gjorde ham til genstand for sin Oscarvindende dokumentarfilm 'Searching for Sugar Man' fra 2012.

Filmen fortæller den opsigtsvækkende historie om kunstneren, som blev en succes uden at vide det.

Allerede året efter i 2013 spillede Rodriguez første gang på dansk jord. Det var på Vanguard festivalen i København.

Siden har han også spillet i DR Koncerthuset i 2016.

Det oplyses på musikerens hjemmeside ikke, hvordan han er død. Det fremgår imidlertid, at han i marts blev opereret efter et slagtilfælde.