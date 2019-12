Nægter at droppe 'bøsserøv'

Legenden Shane MacGowan holder fast ved 'faggot' i sin gamle juleklassiker 'Fairytale of New York'

Det er hverken 'Last Christmas' med Wham! eller Mariah Careys 'All I Want for Christmas Is You', der er den mest populære julesang i Storbritannien.

I The Guardian viser en afstemning, at 'Fairytale of New York' med det engelske band The Pogues er briternes favorit. Klassikeren fra 1987 var da også den mest spillede julesang i britisk radio sidste år.

Sådan går det måske ikke denne sæson, for Alex Dyke, der er dj på BBC, føler sig ikke længere godt tilpas ved at spille den.

Han mener, sangen er 'stødende', fordi teksten indeholder ordet 'faggot', der kan oversættes til 'bøsserøv' eller 'svans'.

The Pogues' frontmand, Shane MacGowan, som skrev nummeret med kollegaen Jem Finer, forsvarer ifølge The Irish Post sit sprogbrug i programmet 'The Late Late Show' og afviser at ændre lyrikken:

- Ingen i bandet mener, det er noget, vi skal overveje. Der er intet ved det, der er politisk korrekt. Jeg har fået at vide, det er fornærmende overfor bøsser, men det forstår jeg ikke.

Bestemt generation

Kritikken af 'Fairytale of New York' er blusset op ved juletid de senere år, og i fjor udsendte Shane MacGowan et skriftligt forsvar for sange, hvor han blandt andet skrev:

'Ordet blev brugt af karakteren, fordi det passede til den måde, karakteren ville tale. Det er ikke meningen, hun skal være en venlig og sund person. Hun er fra en bestemt generation på et bestemt tidspunkt i historien, og hun er desperat, og hendes held er løbet ud.'

'Fairytale of New York' er en duet med Kirsty MacColl, der synger linjen 'You scumbag, you maggot, you cheap lousy faggot'.

Shane MacGowan er udover 'Fairytale of New York' mest kendt for sin mangelfulde tandhygiejne og kærlighed til alkohol.

Han har legendestatus i Storbritannien og er ven med verdensstjerner som Nick Cave og Johnny Depp.

Skuespilleren deltog, da Shane MacGowan i fjor blev gift på Københavns Rådhus med sin mangeårige kæreste, Victoria Mary Clarke. Gad vide, hvad hun kalder ham?