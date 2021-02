Nægter 'forfærdelige' anklager

Marilyn Manson kalder misbrugsanklagerne mod ham for 'forfærdelig fordrejninger af virkeligheden'

Rockstjernen Marilyn Manson har ikke misbrugt en eneste kvinde seksuelt.

Det fortæller han i et opslag på Instagram, efter at fem kvinder mandag kom frem med anklager mod ham om netop seksuelt misbrug.

'Selvfølgelig har mit liv og min kunst længe været magneter for det kontroversielle, men de seneste anklager mod mig er forfærdelige fordrejninger af virkeligheden', skriver han og fortsætter:

'Mine intime forhold har altid været med fuldstændigt samtykke fra ligesindede partnere. Uanset hvordan - og hvorfor - andre nu vælger at misvise fortiden, så er det sandheden'.

Den 52-årige 'Rock is Dead'-sanger har slået kommentarerne fra på sit opslag, men hans kone, Lindsay Usich, er en af de over 100.000 personer, der har trykket 'like'.

Han møder dog ikke opbakning alle steder fra.

De voldsomme beskyldninger har fået Mansons pladeselskab, Loma Vista Recordings, til at droppe promovering af hans aktuelle album og alt fremtidigt samarbejde med ham.

Anklages for frygteligt misbrug

Manipulation og hjernevask

Anklagerne mod Manson kommer da heller ikke fra fremmede.

Det er blandt andre hans tidligere forlovede, skuespiller og model Evan Rachel Wood, der står bag.

Mandag lavede hun og flere andre kvinder lignende opslag på Instagram, hvor de fortalte om 'misbrug', 'manipulation' og 'hjernevask'.

'Jeg er her for at afsløre denne farlige mand og sætte fokus på de mange industrier, der har bakket ham op, før han ødelægger flere liv. Jeg står sammen med de mange ofre, som ikke længere vil være stille', skrev 33-årige Wood blandt andet i sit opslag.

Marilyn Manson og knap tyve år yngre Evan Rachel Wood i Los Angeles anno 2006. Foto: Eric Charbonneau/WireImage/Getty Images

Brians liv: Sex, død og fordærv

Den amerikanske rockstjerne, der har det borgerlige navn Brian Warner, var i et forhold med landsmanden Evan Rachel Wood fra 2007 til 2010, hvor de brød deres forlovelse.

De andre kvinder, der er stået frem med anklager på Instagram, tæller ifølge People fotograf Ashley Walters, model Sarah McNeilly, model Ashley Lindsay Morgan og en kunstner som kalder sig 'Gabriella'.