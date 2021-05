Narret til at synge helt nøgen

Susanna Hoffs fra The Bangles fortæller, at hun indsang kæmpehittet 'Eternal Flame' uden tøj på

Der er mange opskrifter på et godt hit. The Bangles benyttede en mere usædvanlig af slagsen.

Da den amerikanske popgruppe i 1988 skulle i studiet for at indspille albummet 'Everything', der indeholder megahittet 'Eternal Flame', besluttede frontfiguren Susanna Hoffs at synge splitterravende nøgen.

Til den britiske avis The Guardian, siger hun:

- Jeg forestillede mig, at det ville være som at bade nøgen - sårbart men frigørende. Og jeg besluttede mig for at prøve det. Ingen kunne se mig. Der var skærmvægge, og det var mørkt. Efter det gik så godt med den første sang, blev jeg overtroisk omkring det, og det endte med, at jeg sang 'Eternal Flame' og det meste af albummet nøgen.

Inspireret af Graceland

Susanna Hoffs begyndte at eksperimentere med afklædte vokaler, efter albummets producer, Davitt Sigerson, bildte hende ind, at Olivia Newton-John fik sine bedste resultater ved at synge uden tøj på.

Idéen til titlen 'Eternal Flame' kom i øvrigt, efter The Bangles besøgte Graceland, hvor de opdagede, at 'den evige flamme' ved Elvis Presleys grav var gået ud.

Balladen 'Eternal Flame' udkom som single i 1989 og toppede hitlisten i blandt andet USA, Storbritannien og Australien.

The Bangles hittede også stort med 'Manic Monday' og 'Walk Like an Egyptian'.

Gruppen fra Los Angeles blev opløst på grund af interne stridigheder i 1989, men de blev gendannet i 1998 og er stadig aktive.