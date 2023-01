Never gonna give it up: Sur firserhelt sagsøger rapper

Man skulle ikke tro det, men den elskværdige britiske popstjerne Rick Astley, der af mange regnes for en regulær firser-kultfigur, kan også blive vred.

Han har således besluttet at sagsøge rapperen Yung Gravy, skriver amerikanske Billboard.

Årsagen er, at Rick Astley mener, Yung Gravy på dennes gennembrudshit fra i fjor benyttede en vokal, der minder alt for meget om Astleys.

Det udmønter sig nu i en meget principiel sag om, hvor meget man - uden direkte at stjæle - kan tillade sig at lade sig inspirere af andres hits. Eller i dette tilfælde stemme.

Det drejer sig om sangen 'Betty (Get Money)', hvor Yung Gravy lader sig inspirere af Astleys kæmpehit 'Never Gonna Give You Up' fra 1987.

Yung Gravy er ikke i kridthuset hos Rick Astley. Foto: Ritzau Scanpix

Annonce:

Dels kører den samme 'strygersektion' i baggrunden, som man kender det fra Astleys oprindelige klassiker, men sangerinden og gæstevokalist Popnick efterligner også Rick Astleys meget karakteristiske stemme i en sådan grad, at Rick Astley føler, at modparten er gået for langt.

Popnicks kvindevokal er formentlig sat ned i tempo, så den lyder mere mandlig og dermed næsten som Astleys dybe, mørke stemme, men det har altså ikke formildet firserhelten.

Young Gravy skulle have benyttet den nævnte metode, fordi han oprindeligt ikke fik lov til at sample direkte fra 'Never Gonna Give You Up'.

Årsagen til søgsmålet er blandt andet, at Astley er ekstremt beskyttende over for eget navn og image, beskrives det af poptenorens advokater.

Det er en bevidst efterligning, 'der næsten ikke kan skelnes fra Mr. Astleys egen stemme gennem hele sangen', og dermed har man påført Rick Astley 'enorm skade', lyder det fra advokaterne.

De anfører ligeledes på vegne af deres klient i søgsmålet, at Yung Gravy forsøger at kapitalisere på Rick Astleys enorme popularitet på verdensplan.

Yung Gravy har ikke kommenteret søgsmålet, skriver Billboard.