Ni-årig dreng i koma efter koncert

Ezra Blount ligger i kunstig koma efter at være blevet trampet ned under Astroworld Festival

En ni-årig dreng er i kritisk tilstand, efter han kom til skade under Astroworld-festivalen i sidste uge.

Drengen ved navn Ezra Blount var taget til koncerten ledsaget af sin far, Treston Blount, der nu udtaler sig for første gang efter den forfærdelige hændelse.

Det skriver People.

Til ABC 13 Houston fortæller faderen, at de bevidst valgte at stille sig langt væk fra scenen på grund af de mange mennesker.

Men alligevel opstod der tumult blandt publikum, og Treston Blount besvimede af presset fra menneskemængden.

Ezra, som sad på sin fars skuldre, faldt derfor ned og blev trampet på.

Treston Blount med sønnike Ezra, der nu ligger i kunstig koma. Billedet er taget kort inden ulykken. Privatfoto

Da faren igen kom til bevidsthed, var sønnen allerede kørt på hospitalet, idet flere af hans organer var beskadeiget.

- Jeg kunne se, at han var kommet slemt til skade. Jeg er slet ikke parat til at miste min søn. Vi har så meget liv tilbage at leve... Det er min dreng, lyder det fra den ulykkelige far.

En ambulance ses i menneskemængden midt under en koncert. Foto: Ritzau Scanpix

Ezra er stadig indlagt på hospitalet og ligger i kunstig koma, og tirsdag lagde familien så sag an mod Travis Scott og andre involverede parter, som de mener, har udvist 'skødesløs adfærd' i forbindelse med festivalen.

Ifølge retsdokumentet som People har fået fingrene i, fremgår det, at den niårige dreng blev 'sparket, trådt på og næsten mast til døde' under festivalen.

Ni mistede livet

Hundredvis af personer kom til skade under tumulten, og i alt mistede ni personer livet som følge af deres kvæstelser.

De ni ofre for koncerten i Houston var i alderen 14 til 27 år. Det har byens borgmester, Sylvester Turner, tidligere oplyst ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Travis Scott vil tilbyde at betale de udgifter, der er forbundet med begravelserne af ofrene.