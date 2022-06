Nøgen superstjerne indrømmer: Jeg har snydt

Robbie Williams smider kludene på coveret til sit kommende album, men siger, at han 'har brugt computer tricks' for at komme til at se stærkere og slankere ud

På coveret til det kommende album med den engelske superstjerne Robbie Williams, 48, har han forsøgt at genskabe den kendte skulptur 'The Thinker', der er skabt af Auguste Rodin og står placeret i Paris.

Men den ægte skulptur forestiller en nøgen mand, så det var den tidligere Take That-gavflap naturligvis også nødt til at være.

Det skabte problemer for sangeren i forhold til hans forfængelighed. Robbie Williams har således altid lidt af elevatorvægt, og i disse tider er han ikke i sin allerslankeste udgave.

Før i tiden bidrog alkohol i stride strømme kombineret med en generelt skidt livsstil også til ekstra sul på kroppen, men den del er dog for længst lagt på hylden. Nu er det den gode mad, han elsker at spise, der sætter sig.

Derfor har han været nødt til at snyde lidt for at se trimmet og bare en anelse 'buff' ud - og han indrømmer det.

Det skriver The Mirror.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Faster og boksetræner

Som Williams siger, har der 'nok har været lidt 'computertricks' i ærmet for at få ham til at se ekstra godt ud.

Det er benyttet, selv om charmøren for nylig har lagt smøgerne på hylden, er begyndt at boksetræne og faster op til 16 timer dagligt for at være i den bedst mulige form til den kommende tid med promotion for sit nye musikmateriale.

- Jeg kan enten se godt ud i tøj - eller æde. Jeg er ikke er så god form, som jeg var i 'Rock DJ' (musikvideo fra år 2000, hvor Robbie Williams optrådte, som Gud har skabt ham, red.). Dengang var der mindre fedtprocent. Jeg er lidt småtyk med løs hud hængende rundt omkring for tiden. Jeg sørger for, at jeg i det mindste er noget nær min idealvægt forud for denne promoveringsperiode, siger Robbie Williams i The Mirror.

Han fortæller, at det måske, nu hvor han nærmer sig de 50, efterhånden er tid til at beholde tøjet på.

- Det er snart, ikke? (At han fylder 50, red.). Jeg er stoppet med at vise min røv, fordi den ligner noget, nogen kunne finde på at lave en dokumentar om, griner han.

Han fejrer 25 år som soloartist ved at indspille alle sine største hits med et stort orkester - det Holland-baserede Metropole Orkest (ja - det staves sådan).

Albummet kommer efter planen ud 9. september, men allerede i dag smider han en single på gaden - en ny version af kæmpehittet 'Angels'.