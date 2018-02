Nomineret til to Oscars - nu er han død som 48-årig

Den islandske oscar-nominerede komponist Jóhann Jóhannsson er død fredag i Berlin i Tyskland. Det bekræfter både hans manager Tim Husom og pladeselskab Redbird Music Management:

-Det er med stor tristhed, at vi kan bekræfte, at vores kære ven Jóhann er død. Vi har mistet en af de mest talentfulde og geniale mennesker, som vi havde privilegiet at kende og arbejde med. Må hans musik fortsætte med at inspirere os, skriver pladeselskabet på komponistens Facebook-væg.

Jóhann Jóhannsson har været nomineret til to Oscars for sin filmmusik. Første gang var i 2015 for musikken til filmen om Steven Hawking, 'Teorien om alting', der var instrueret af James Marsh. Anden nominering opnåede han i 2016 for sin musik til Denis Villeneuves 'Sicario', som var makkerparrets første samarbejde.

Denis Villeneuve og Jóhann Jóhannsson arbejdede også sammen på filmen 'Arrival' fra 2016. Filmen blev nomineret til otte Oscars, men ikke for bedste originale musik, da Villeneuve brugte Max Richters musikstykke 'On the Nature of Daylight' for mange steder i filmen.

Det var meningen, at Jóhann Jóhannsson skulle have stået for musikken til Villeneuves film 'Bladerunner 2049', men opgaven med at komponere blev i sidste ende tildelt den tyske komponist Hans Zimmer.

Det er ikke oplyst, hvad den islandske komponist døde af. Jóhann Jóhannsson efterlader sig en datter, sine søster og begge sine forældre.