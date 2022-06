Nu er der godt nyt: Bieber i bedring

Det kom som noget af et chok for fans verden over, da Justin Bieber i sidste uge postede en video af sig selv på Instagram, hvor han var delvist lammet i ansiget.

Det 28-årige popikon er ramt af Ramsay Hunt Syndrom - en virus, der har angrebet sangerens nerver i hans øre og ansigt og har medført lammelse af den ene halvdel af Justin Biebers ansigt.

Men nu er der positive nyheder fra den sygdomsramte sanger. I et nyt opslag på Instagram skriver han, at situationen bliver bedre dag for dag.

Har fundet ro

'Vil gerne dele en lille smule om, hvordan jeg har det,' skriver Bieber i en story og starter så en større hyldest til de højere magter.

'Hver dag er blevet bedre, og igennem alt ubehaget har jeg fundet ro i ham, der har designet mig og kender mig. Jeg bliver mindet om, at han kender mig fuldstændigt. Han kender de mørkeste sider af mig, som jeg ikke ønsker, at nogen kender, og han byder mig hele tiden velkommen ind i sine kærlige arme', skriver Justin Bieber.

Han slutter med at skrive, at den storm, han netop nu befinder sig i, nok skal passere.

'...'og indtil der er Jesus med mig'.

Aflysninger

Den lammelse, der har ramt Justin Bieber, har betydet, at verdensstjernen har måttet aflyse en række koncerter.

Da han i første omgang fortalte om sin sygdom i slutningen af sidste uge, sagde han blandt andet:

- Til jer, der er frustrerede over de aflyste koncerter, kan jeg sige, at jeg ikke er i stand at gennemføre dem. Det er ret alvorligt, som I kan se. Jeg ville ønske, det ikke var sådan. Men min krop forsøger at fortælle, at jeg skal sætte farten ned. Det håber jeg, I forstår, sagde han og fortsatte.

- Nu vil jeg bruge tiden på at slappe af og komme mig, så jeg kan komme tilbage og gøre det, jeg er født 100 procent til, afslutter han.

Justin Biebers planlagte koncert på Smukfest onsdag 3. august er i skrivende stund ikke aflyst.

- Aflysningsperioden omfatter ikke Smukfest. Derfor ønsker vi ham god bedring og ser i høj grad frem til at se ham på bøgescenen til august, sagde talsmanden for Smukfest, Søren Eskildsen, i weekenden til Ekstra Bladet.