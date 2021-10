Nu er det afgjort

Når det internationale melodigrandprix Eurovision til maj afholdes for 66. gang, skal det foregår i Torino i Italien.

Det oplyser Eurovision i en pressemeddelelse fredag.

Sangkonkurrencen holdes over tre dage i maj 2022 på PalaOlimpico, hvor der i 2006 blev afholdt vinter-OL.

Da musikkonkurrencen blev afholdt i 2021 vandt det italienske rockband Måneskin med sangen 'Zitti E Buoni'. Bandets danskklingende navn Måneskin er valgt af bandet unge bassist Victoria De Angelis, der er halv dansk.

Da Italien sidste år vandt Eurovision, var det første gang siden 1990.

Med en Eurovision-sejr vinder man også retten til af afholde næste års show.

Efter længere tids spekulationer om, hvilken italiensk by der skal afholde musikkonkurrencen er det fredag blevet offentliggjort, at den norditalienske by Torino skal være vært.

I 2021 var i alt 39 lande med i konkurrencen. Danmark blev repræsenteret af Fyr og Flamme, der ikke klarede skærene til finalen.

