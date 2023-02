Nu er hun historisk

Popdronningen Beyoncé har natten til mandag dansk tid slået rekorden for den kunstner, som har vundet flest Grammy-priser nogensinde.

Det skete, da hun vandt sin 32. statuette for Bedste Dance/Elektroniske Album for 'Renaissance', skriver nyhedsbureauet AFP.

Beyoncé overgår dermed den hidtidige rekordindehaver, den afdøde ungarske dirigent Georg Solti, som nåede at vinde 31 Grammyer.

Den 41-årige sangerinde er ved showet i Los Angeles nomineret i ni kategorier i alt for albummet 'Renaissance'.

Hun har også vundet i kategorien for Bedste R&B-Sang for 'Cuff It' og har endnu tre chancer for at vinde endnu en statuette.

Ifølge nyhedsbureauet AP var Beyoncé ikke selv til stede, da hun blev den mest Grammy-vindende kunstner nogensinde, fordi hun sad fast i trafikken.

Da hun endelig nåede frem, fik hun overrakt prisen for Bedste R&B-Sang ved sit bord af værten Trevor Noah.

- Jeg prøver på ikke at blive alt for rørt. Og jeg forsøger bare at nyde denne aften, sagde hun i sin glitrende kjole ifølge AFP.

I samme ombæring takkede hun sin familie og gav en særlig tak til queer-samfundet, som hun gav æren for at have opfundet den genre, hun hylder på 'Renaissance'.

Albummet er en blanding af funk, soul, rap, house og disco.

Til trods for at Beyoncé igennem tiden har slået den ene rekord efter den anden, forbliver hun en underdog i de store kategorier ved Grammy Awards.

Hun har således aldrig vundet i kategorien Bedste Album. Og kun en enkelt gang har hun vundet for Bedste Sang. Det var for 'Single Ladies' i 2008.